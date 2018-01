Športnih 365, pregled športnega leta 2017 TV - Športni RTV SLO2 Leto 2017 je bilo po zaslugi slovenskih športnic in športnikov izjemno. Prvič v zgodovini ekipnih športov so Slovenci osvojili najvišjo lovoriko. V ekskluzivnih pogovorih bomo z junaki preteklega leta podoživeli odmevne uspehe: v Miamiju z Goranom Dragićem evropsko prvenstvo v košarki, v Montpellieru z Vidom Kavtičnikom bronasto medaljo s svetovnega prvenstva v rokometu, s svetovno prvakinjo v smuku in zmagovalko te discipline v seštevku svetovnega pokala Ilko Štuhec, s svetovnim kanuističnim prvakom Benjaminom Savškom ter kolesarskim fenomenom Primožem Rogličem, velikim zmagovalcem ene od kraljevskih etap na dirki po Franciji in svetovnim podprvakom v vožnji na čas. V oddaji se bomo spomnili tudi ostalih vrhuncev in temnih strani tako slovenskega kot mednarodnega športa.

