Začenja se 25. svetovno prvenstvo v rokometu. V Franciji – deželi aktualnih svetovnih prvakov. V uvodni oddaji boste izvedeli, kako so temperaturo pred njim dvigovali organizatorji, kako je utrip začutila naša novinarska ekipa na prizorišču, pa tudi vse v zvezi s slovensko reprezentanco, ki bo v družbi najboljših na svetu nastopila osmič.

Mednarodna nogometna zveza bo na slavnostni prireditvi podelila priznanja najboljšim v preteklem letu. Favorit za glavno nagrado je Cristiano Ronaldo. Portugalec je z reprezentanco postal evropski prvak, z Realom iz Madrida pa je zmagal v ligi prvakov. Dogodek bosta spremljala Saša Jerković in Urban Laurenčič.

V skrajšanem pregledu se bomo spomnili podaljšanega planiškega konca tedna, ki se je v nedeljo končal z velikim kristalnim zmagoslavjem Petra Prevca. Smučarji skakalci so pod Poncami nastopili na treh posamičnih in eni ekipni tekmi, vabljeni pa k ogledu nekaterih najlepših trenutkov.

Zimska sezona 2015/16 je bila za slovenske športnike spet sila uspešna. Pred vsemi je seveda Peter Prevc, a tudi ostali so bili izvrstni. Na tekmah svetovnega pokala so blesteli Maja Vtič, Filip Flisar, Rok Marguč, Boštjan Kline, Ana Drev, Domen Prevc, Robert Kranjec in še kdo. Slovenske športne junake bomo v neposrednem prenosu pozdravili na Kongresnem trgu v Ljubljani.