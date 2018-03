Oskarji - dan potem TV - Kulturno umetniški RTV SLO1 49 Dan po podelitvi Oskarjev bomo pogledali v zakulisje dogajanja, na rdečo preprogo, analizirali bomo letošnje zmagovalce in poražence ter tektonski premik, ki je filmsko industrijo zaznamoval s seksualnimi škandali in gibanjem Me too. V oddaji Oskarji – dan potem z novinarko Matejo Valentinčič in komentatorjem Marcelom Štefančičem.

Oskarji - dan potem TV - Kulturno umetniški Dan po podelitvi Oskarjev bomo pogledali v zakulisje dogajanja, na rdečo preprogo, analizirali bomo letošnje zmagovalce in poražence ter tektonski premik, ki je filmsko industrijo zaznamoval s seksualnimi škandali in gibanjem Me too. V oddaji Oskarji – dan potem z novinarko Matejo Valentinčič in komentatorjem Marcelom Štefančičem.