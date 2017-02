Oddaja je namenjena vsakodnevnim problemom, s katerimi se srečujejo prebivalci Maribora z ožjo in širšo okolico. Severovzhodni del Slovenije je po vseh kazalcih manj razvit od ostalega dela, večja brezposelnost je vzrok mnogih socialnih in duševnih stisk. Vendar oddaja ni namenjena jadikovanju. Različni voditelji skušajo z gosti v studiu razčleniti probleme in poiskati rešitve. Predvsem pa se z oddajo aktivno vključujemo v javno debato o prihodnosti mesta, ki ima veliko potencialov, samo izkoristiti jih je treba.