Premalo stanovanj, previsoke cene Tednik RTV SLO1 11 Brez službe in brez stanovanja. To je realnost mladih danes. Pa ne le mladih. Kar deset tisoč stanovanj za najem primanjkuje v Sloveniji. Na vsak razpis ljubljanskega stanovanjskega sklada se prijavi nekaj tisoč prosilcev več, kot je na voljo stanovanj. Cene sob in stanovanj, ki jih oddajajo zasebniki, so pogosto oderuške, pogoji za najem pa rigorozni in neživljenjski. Na drugi strani pa nekateri najemodajalci le stežka izselijo najemnika, s katerim imajo težave.

Premalo stanovanj, previsoke cene Tednik Brez službe in brez stanovanja. To je realnost mladih danes. Pa ne le mladih. Kar deset tisoč stanovanj za najem primanjkuje v Sloveniji. Na vsak razpis ljubljanskega stanovanjskega sklada se prijavi nekaj tisoč prosilcev več, kot je na voljo stanovanj. Cene sob in stanovanj, ki jih oddajajo zasebniki, so pogosto oderuške, pogoji za najem pa rigorozni in neživljenjski. Na drugi strani pa nekateri najemodajalci le stežka izselijo najemnika, s katerim imajo težave.