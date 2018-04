Katalena: Človek ni zver Tednik RTV SLO1 7 Katalena je skupina, ki poslušalcem že 17 let prinaša slovensko ljudsko glasbo. Z vsakim albumom tesneje prepletajo ljudske in avtorske pesmi, tako da je pogosto težko ločiti, katera pesem je povsem njihova in katera je plod ljudskega izročila. Prejšnji teden je Katalena predstavila nov album Človek ni zver, zgodbo intimnega doživljanja vojne, smrti, izgube.

Katalena: Človek ni zver Tednik Katalena je skupina, ki poslušalcem že 17 let prinaša slovensko ljudsko glasbo. Z vsakim albumom tesneje prepletajo ljudske in avtorske pesmi, tako da je pogosto težko ločiti, katera pesem je povsem njihova in katera je plod ljudskega izročila. Prejšnji teden je Katalena predstavila nov album Človek ni zver, zgodbo intimnega doživljanja vojne, smrti, izgube.