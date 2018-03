Začasno bivališče Tednik RTV SLO1 84 Še ena prezrta skupina žensk, katere glasu ne slišimo prav pogosto, so ženske, obsojene na zaporno kazen. V zadnjih desetih letih se je njihovo število podvojilo, predvsem zaradi kaznivih dejanj zoper premoženje. Začasno bivališče v edinem ženskem zaporu pri nas ima zdaj okoli 80 žensk. Kakšne so njihove življenjske zgodbe, kaj jih je pripeljalo v zapor in kakšen je vsakdan za rešetkami?

