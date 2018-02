Otroški dodatek Tednik RTV SLO1 88 Posledice varčevalnih ukrepov iz leta 2012 še vedno močno čutijo številni ljudje, predvsem socialno najšibkejši. Eden izmed ukrepov, ki je v marsikateri družini še poglobil revščino, je bilo vštetje otroških dodatkov med dohodke. To pomeni, da otroški dodatki vplivajo na višino socialne pomoči in drugih prejemkov iz javnih sredstev. Da je to nesprejemljivo, so prepričani v stranki Levica, zato so vložili predlog za spremembo zakona.

