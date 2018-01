Pomagamo! Tednik RTV SLO1 78 V akciji Pomagamo! tokrat pomagamo družini Buljugić iz Občine Hrastnik, ki je v požaru izgubila skoraj vse. Ogenj je popolnoma uničil gospodarsko in stanovanjsko poslopje, poginilo je tudi nekaj domačih živali, zgorelo je vse od oblačil do šolskih potrebščin. Starša sta invalida, zaradi kmetije so edini dohodek otroški dodatki. Brez pomoči si bo družina težko opomogla. Pomagate jim lahko s klicem na humanitarno številko 090 93 30 82 in darujete evro 25 centov. Pet evrov pa boste prispevali, če pošljete SMS z besedo TEDNIK5 - brez presledka - na številko 1919.

