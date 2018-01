Šport ali denar? Tednik RTV SLO1 119 Še vedno odmeva sporna sodniška odločitev na tekmi z Nemčijo na evropskem rokometnem prvenstvu. A izkazalo se je, da je to le vrh ledene gore. Zmaga majhnih držav na velikih športnih tekmovanjih očitno ni zaželena, saj to pomeni tudi manj denarja za oglaševalce in televizijske pravice. So torej v športu dokončno prevladali drugi interesi?

