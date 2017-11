Izkoriščani in ponižani Tednik RTV SLO1 338 Delajo po 10 do 12 ur na dan, šest dni v tednu in ne zaslužijo niti toliko, da bi lahko plačali prispevke za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje. Prodajalci v trafikah, ki so bili prisiljeni odpreti SP-je in podpisati franšizne pogodbe z eno izmed dveh velikih verig trafik, so izkoriščani, ponižani in brez pravic, opozarjajo v Sindikatu prekarcev. In zakaj Inšpektorat za delo gleda stran? Ker pri teh delavcih menda niso našli elementov delovnega razmerja. Vprašanje je, kako pozorno so jih iskali.

