Ahmad Tednik RTV SLO1 Ahmad Shamieh je v Slovenijo prišel februarja 2016 iz Daraje v Siriji. Zaprosil je za mednarodno zaščito, se začel učiti slovenščine in začel tudi delati. Toda prošnjo za azil mu je država Slovenija nedavno zavrnila. Begunsko pot, po kateri je skupaj z več stotisoči begunci prišel v Evropo, so namreč slovenske in bruseljske oblasti razglasile za nezakonito. Danes je Ahmad Shamieh dobil obvestilo, da ga nameravajo jutri zgodaj zjutraj izročiti Hrvaški.

