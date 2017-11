Drago Mislej Mef Tednik RTV SLO1 40 Drago Mislej Mef je človek, kakršnih ni več. Kot je bil tudi Frane Milčinski Ježek. Tako je letošnjega dobitnika Ježkove nagrade opisal predsednik žirije za podelitev nagrade Slavko Hren. Čeprav ga najbolj poznamo kot glasbenika in avtorja številnih glasbenih uspešnic, pa Mef zase pravi, da je najprej in predvsem novinar. In, kot boste videli v prispevku, tudi šarmanten pripovedovalec zgodb z mediteranskim temperamentom, ki je očaral tudi našo novinarko.

