Pokop in sprava Tednik RTV SLO1 58 O zlu v človeku nemo priča tudi več kot 630 množičnih grobišč po Sloveniji. Posmrtne ostanke 150 žrtev povojnih pobojev iz dveh brezen pri Konfinu so nedavno položili v skupen grob v Prigorici, pogrebno slovesnost je vodil ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore. Posmrtne ostanke žrtev pri Konfinu so jamarji in arheologi izkopali v letih 2006 in 2010, nekatere žrtve pa je Inštitutu za sodno medicino uspelo tudi identificirati.

