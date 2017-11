Taborišče smrti Tednik RTV SLO1 271 Človek, ki kaj takega vidi in preživi, onemí, mrtvi pa tako in tako ne morejo govoriti, je nekoč zapisal Ivo Andrić. Spominski muzej Auschwitz Birkenau vsako leto obišče dva milijona ljudi. A kljub množici turistov tam vlada tišina. Nekdanje uničevalno taborišče si je pred kratkim ogledala skupina dijakov štirih slovenskih gimnazij v družbi nekdanje taboriščnice Sonje Vrščaj in treh ukradenih otrok, ki so jih nacisti poslali v prevzgojna taborišča, njihove starše pa v Auschwitz. Spremljala jih je tudi ekipa Tednika.

Taborišče smrti Tednik Človek, ki kaj takega vidi in preživi, onemí, mrtvi pa tako in tako ne morejo govoriti, je nekoč zapisal Ivo Andrić. Spominski muzej Auschwitz Birkenau vsako leto obišče dva milijona ljudi. A kljub množici turistov tam vlada tišina. Nekdanje uničevalno taborišče si je pred kratkim ogledala skupina dijakov štirih slovenskih gimnazij v družbi nekdanje taboriščnice Sonje Vrščaj in treh ukradenih otrok, ki so jih nacisti poslali v prevzgojna taborišča, njihove starše pa v Auschwitz. Spremljala jih je tudi ekipa Tednika.