Na cesto zaradi 500 evrov dolga? Tednik RTV SLO1 32 Izvršba, rubež, deložacija. To je začaran krog, ki ga lahko povzroči ena sama neplačana položnica. V njem se je znašel tudi Novomeščan, ki je ostal brez službe in zaradi 500 evrov dolga skorajda tudi brez stanovanja. V petek je bila na Okrajnem sodišču v Novem mestu razpisana javna dražba, a so jo tik pred zdajci preklicali.

