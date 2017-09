Pismonoše iz uvoza? Tednik RTV SLO1 127 Poslovalnice Pošte Slovenija so že dolgo videti kot tržnica. Tako pa vodstvo očitno ravna tudi z zaposlenimi. Ker ne more ali noče najti dovolj pismonoš v Sloveniji, jih želi uvažati iz držav, kjer je cenejša delovna sila, predvsem iz Srbije. Medtem pa zaposleni pismonoše delajo v čedalje bolj nemogočih razmerah, saj morajo, ker jih je premalo, opravljati še dodatno delo. In to za mizerno plačilo.

Pismonoše iz uvoza? Tednik Poslovalnice Pošte Slovenija so že dolgo videti kot tržnica. Tako pa vodstvo očitno ravna tudi z zaposlenimi. Ker ne more ali noče najti dovolj pismonoš v Sloveniji, jih želi uvažati iz držav, kjer je cenejša delovna sila, predvsem iz Srbije. Medtem pa zaposleni pismonoše delajo v čedalje bolj nemogočih razmerah, saj morajo, ker jih je premalo, opravljati še dodatno delo. In to za mizerno plačilo.