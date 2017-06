"Gazde" v Luki Koper Tednik RTV SLO1

300 ur dela mesečno in mizerno plačilo - to je realnost delavcev, ki v Luki Koper delajo prek zunanjih izvajalcev pristaniških storitev. Ti delodajalci, gazde, kakor jim rečejo delavci, pa po drugi strani služijo milijone in njihovi dobički se iz leta v leto povečujejo. Finančna uprava je pri poslovanju IPS-ov odkrila več kršitev, Luko Koper pa pozvala, naj te delavce neposredno zaposli ter tako prepreči netransparentno odtekanje denarja, utajo davkov in izkoriščanje zaposlenih. V Luki Koper odgovarjajo, da si zaposlitve teh delavcev ne morejo privoščiti.