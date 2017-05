Diktatura birokracije Tednik RTV SLO1 62

Bolj ko je država skorumpirana, več zakonov ima. To je nekoč izrekel rimski politik in zgodovinar Publij Kornelij Tacit - in še danes, skoraj dva tisoč let pozneje, drži kot pribito. V Sloveniji smo leta 1991 imeli manj kot 900 podzakonskih aktov, lani že skoraj 19 tisoč. Samostojni podjetniki, obrtniki, gostinci, kmetje pravijo, da jim birokracija in nesmiselni predpisi vzamejo več časa kot njihova osnovna dejavnost. Zakoni tako, namesto da bi uvajali red, povzročajo kaos.