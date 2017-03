Halal v arabskem jeziku pomeni dovoljeno in se nanaša na vsa področja v življenju muslimanskega vernika - od prehrane do obnašanja. V zadnjem času pa halal postaja blagovna znamka, certifikat, ki muslimanskim kupcem sporoča, da je izdelek ali storitev v skladu s pravili islama. Ta certifikat ima že 14 slovenskih živilskih podjetij, tri zdravilišča in trije hoteli. Halal tržišče vztrajno raste, po podatkih Economista se bo v prihodnjih 15-ih letih povečalo za več kot tretjino. 7:47 Obrnjeno proti Meki

6. mar. 2017

Julija lani je bil v Tedniku v rubriki »Na današnji dan« objavljen prispevek Rosvite Pesek iz leta 1996 o nekdanjem častniku Jugoslovanske ljudske armade Milanu Aksentijeviću. Aksentijević je zaradi prispevka zahteval popravek in sodišče mu je na prvi stopnji pritrdilo. Kaj to pomeni za uporabo arhivskega gradiva v prihodnje? 11:20 Popravek iz arhiva

6. mar. 2017

Med nami živi že skoraj 100 tisoč ljudi, ki so zboleli za eno od številnih vrst raka. Vsako leto za to diagnozo izve novih 13 tisoč ljudi. Napovedi kažejo, da se bo enkrat v življenju s to boleznijo srečala vsaka tretja ženska in vsak drug moški. Med ženskami je še vedno najpogostejši rak dojke. Z njim se je pred 13 leti spopadla tudi Ksenija Goršek iz Dravograda. A se ni predala. Kot boste videli, je dobila že veliko bitk. Njen naslednji cilj je dočakati 60 let, zdaj jih ima 56. 8:09 Diagnoza rak

6. mar. 2017