48. Tabor slovenskih pevskih zborov Šentvid pri Stični 2017 »Veselje je pri nas«

Že tradicionalno se bodo, tokrat pod naslovom »Veselje je pri nas« v Šentvidu pri Stični združili številni slovenski in zamejski pevski zbori. Tabor slovenskih pevskih zborov poteka že oseminštirideseto leto, in tudi tokrat je programsko zasnovo po ljudskih motivih pripravil Stane Peček. Združeni moški, ženski in mešani zbore bodo slovenske, v večini ljudske pesmi v priredbah slovenskih skladateljev peli pod vodstvom dirigenta Igorja Švare. Pridružila se jim bosta Otroški in Mladinski zbor OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični pod vodstvom Simone Zvonar. Pevce bo spremljal Orkester slovenske policije, glasbeno dogajanje pa bodo popestrili člani Folklorne skupine Vidovo Šentvid pri Stični.