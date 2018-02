Obrezovanje sadnega drevja Svetovalni servis RTV RA1 79 Trenutne vremenske razmere in napovedane nove snežne padavine sicer ne kažejo na to, ampak v februarju in marcu je pravi čas za obrezovanje in sajenje sadnega drevja. Kako se tega lotiti in kako preprečiti različne težave z vašim sadnim drevjem, bo v četrtkovem Svetovalnem servisu pojasnil strokovnjak za drevesničarstvo in sadjarstvo Matjaž Maležič iz Sadne drevesnice Studenec. Pišite nam ali pokličite med oddajo.

Obrezovanje sadnega drevja Svetovalni servis Trenutne vremenske razmere in napovedane nove snežne padavine sicer ne kažejo na to, ampak v februarju in marcu je pravi čas za obrezovanje in sajenje sadnega drevja. Kako se tega lotiti in kako preprečiti različne težave z vašim sadnim drevjem, bo v četrtkovem Svetovalnem servisu pojasnil strokovnjak za drevesničarstvo in sadjarstvo Matjaž Maležič iz Sadne drevesnice Studenec. Pišite nam ali pokličite med oddajo.