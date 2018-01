Ogrevanje z lesno biomaso Svetovalni servis RTV RA1 62 Lesna biomasa je obnovljiv vir energije, cenovno najugodnejši energent, ki ob tem zagotavlja razvoj podeželja in prispeva k čiščenju gozdov. Kako se odločiti in izbrati med kotli na polena, pelete in sekance? Kakšno kapaciteto mora imeti hranilnik tople vode, kam umestiti zalogovnik za sekance? Za kakšne bivalne prostore so primerni peletni kamini? Kaj nam pokaže ekonomika ogrevanja na lesno biomaso? Za katere kotle lahko pridobimo subvencijo? Gost četrtkovega svetovalnega servisa bo energetski svetovalec Bojan Žnidaršič.

