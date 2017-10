Varovane kategorije delavcev Svetovalni servis RTV RA1 19 Delavci pred upokojitvijo, starejši in mladi delavci, invalidi, delavke na porodniškem dopustu in doječe matere uživajo na delovnem mestu posebno varstvo. Kakšno je to posebno varstvo? Ali so varovane kategorije delavcev zaščitene le pred odpuščanjem ali imajo tudi druge pravice? V studio smo povabili odvetnico Tino Šnajder Paunović. Poslušalke in poslušalci lahko pošljejo svoja vprašanja na radioprvi@rtvslo.si, med oddajo pa pokličejo 01-475-22-22 ali pošljejo kratko sporočilo na številko 3000.

