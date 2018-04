Shirin Ebadi v Sloveniji Svet kulture RTV ARS V oddaji Svet kulture bomo govorili o Slovenskih dnevih knjige, ki so se začeli danes. 23. tradicionalni dnevi bodo povezali knjigo in film. Na Bledu bo drevi slovesnost ob odprtju 50. jubilejnega PEN-a. Osrednja gostja letošnjega mednarodnega srečanja pisateljev je Nobelova nagrajenka za mir Shirin Ebadi. V polnemu teku so tudi Slovenski glasbeni dnevi – nocoj bo v Slovenski filharmoniji zvenela koncertna izvedba opere Antigona sodobnega slovenskega opernega skladatelja Tomaža Sveteta. Vabljeni k poslušanju.

