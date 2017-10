Janez Janša® v MSUM-u Svet kulture RTV ARS Trije slovenski umetniki so leta 2007 uradno spremenili svoje ime v ime, ki ga ima predsednik stranke SDS, tedaj tudi premier, Janez Janša. S tem so sprožili številne premisleke, ki so posledica spremembe imena – od biopolitičnih, zgodovinskih, psiholoških, pravnih, ekonomskih, lingvističnih, filozofskih in družbenih implikacij. Razstavo Janez Janša® nocoj odpirajo v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, kurira jo Domenico Quaranta. V današnji oddaji pozornost namenjamo tudi prejemniku ene najuglednejših literarnih nagrad na svetu – nagrade man booker, nominirancem za Jenkovo nagrado, razstavi Matjaža Počivavška v Zagrebu ter koncertu Nine Prešiček in Matsa Lidströma v okviru festivala Cellofest.

Janez Janša® v MSUM-u Svet kulture Trije slovenski umetniki so leta 2007 uradno spremenili svoje ime v ime, ki ga ima predsednik stranke SDS, tedaj tudi premier, Janez Janša. S tem so sprožili številne premisleke, ki so posledica spremembe imena – od biopolitičnih, zgodovinskih, psiholoških, pravnih, ekonomskih, lingvističnih, filozofskih in družbenih implikacij. Razstavo Janez Janša® nocoj odpirajo v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, kurira jo Domenico Quaranta. V današnji oddaji pozornost namenjamo tudi prejemniku ene najuglednejših literarnih nagrad na svetu – nagrade man booker, nominirancem za Jenkovo nagrado, razstavi Matjaža Počivavška v Zagrebu ter koncertu Nine Prešiček in Matsa Lidströma v okviru festivala Cellofest.