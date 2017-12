Športnik leta 2017 Športnik leta RTV SLO2 110 Konec leta je čas za pregled športnih dosežkov in uspehov. V Sloveniji se na enem mestu zberejo športniki na prireditvi Športnik leta. Prva prireditev je bila že davnega leta 1968, ko sta zmagala Marjana Lubej in Miro Cerar. Tokrat je na sporedu jubilejna, 50. prireditev. Kdo bo zamenjal Tino Trstenjak in Petra Prevca? Kandidatov je veliko, na vrhu pa je prostor samo za enega. Z vami bosta voditelja Anže Bašelj in Jure Mastnak.

Športnik leta 2017 Športnik leta Konec leta je čas za pregled športnih dosežkov in uspehov. V Sloveniji se na enem mestu zberejo športniki na prireditvi Športnik leta. Prva prireditev je bila že davnega leta 1968, ko sta zmagala Marjana Lubej in Miro Cerar. Tokrat je na sporedu jubilejna, 50. prireditev. Kdo bo zamenjal Tino Trstenjak in Petra Prevca? Kandidatov je veliko, na vrhu pa je prostor samo za enega. Z vami bosta voditelja Anže Bašelj in Jure Mastnak.