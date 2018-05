Zadetka iz tretje tretjine tekme Avstrija – Slovaška Športni prispevki RTV SLO2 12 Danska bo med 4. in 20. majem prvič gostila svetovno prvenstvo v hokeju na ledu. Turnir organizira v Koebenhavnu in Herningu, kjer sta dvorani za 12.000 gledalcev. Prvi zvezdnik tekmovanja bo najučinkovitejši igralec rednega dela sezone v ligi NHL, napadalec Edmonton Oilersov, Connor McDavid. Naslov branijo Švedi, ki so lani v finalu premagali Kanado.

