Finalni dvoboj Tine Trstenjak Športni prispevki Naslov evropske prvakinje z zadnjih dveh prvenstev v Kazanu in Varšavi bo branila olimpijska prvakinja kategorije do 63 kilogramov Tina Trstenjak. Z zadnjih petih evropskih prvenstev se je domov vedno vrnila z medaljo. Njene borbe bodo še posebej pod drobnogledom. V tej kategoriji bo moč in znanje preizkusila tudi Andreja Leški. Praznični petek je tudi dan nastopov Martina Hojaka in Anke Pogačnik. Pogledali si bomo tudi vse borbe za medalje v štirih težnostnih kategorijah.