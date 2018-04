Zlata borba Adriana Gomboca na EP-ju v judu Športni prispevki RTV SLO2 175 V Izraelu se začenja prvi vrhunec sezone za judoistke in judoiste. Na evropskem prvenstvu bo nastopila tudi številna, 13-članska slovenska odprava, ki jo sestavlja pet judoistov in osem judoistk. V neposrednem prenosu bomo spremljali finalni del prvega dne, v petih kategorijah. Na velika tekmovanja se v moški kategoriji vrača Adrian Gomboc, lani podprvak na prvenstvu v Varšavi. V tej kategoriji do 66 kg nastopa tudi Andraž Jereb. Po dobrih nastopih na tekmah svetovnega pokala se bosta skušali dokazati tudi sestri Štangar. V najlažji moški kategoriji nastopa Matjaž Trbovc, na prvenstvu pa je kot debitantka tudi Kaja Kajzer.

