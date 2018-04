Goličič in Kovačević potrdila zmago Slovenije Športni prispevki RTV SLO2 96 Madžarski hokejisti so bili vselej neugodni nasprotniki slovenskih, ne nazadnje so jih premagali tik pred prvenstvom na pripravljalni tekmi Bledu po podaljšku s 3 : 2. Sicer je razmerje zmag in porazov v zgodovini krepko v slovensko korist, vendar pa so Madžari na domačem ledu zelo motivirani. Po uvodnem porazu s Kazahstanci s 3 : 0 imajo v dvoboju s Slovenci zadnjo možnost, da ob morebitni zmagi napredujejo v elitno skupino svetovnega hokeja. Reporter bo Andrej Stare.

