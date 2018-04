Zadetka iz 2. tretjine dvoboja Slovenija - Madžarska Športni prispevki RTV SLO2 123 Madžarski hokejisti so bili vselej neugodni nasprotniki slovenskih, ne nazadnje so jih premagali tik pred prvenstvom na pripravljalni tekmi Bledu po podaljšku s 3 : 2. Sicer je razmerje zmag in porazov v zgodovini krepko v slovensko korist, vendar pa so Madžari na domačem ledu zelo motivirani. Po uvodnem porazu s Kazahstanci s 3 : 0 imajo v dvoboju s Slovenci zadnjo možnost, da ob morebitni zmagi napredujejo v elitno skupino svetovnega hokeja. Reporter bo Andrej Stare.

Zadetka iz 2. tretjine dvoboja Slovenija - Madžarska Športni prispevki Madžarski hokejisti so bili vselej neugodni nasprotniki slovenskih, ne nazadnje so jih premagali tik pred prvenstvom na pripravljalni tekmi Bledu po podaljšku s 3 : 2. Sicer je razmerje zmag in porazov v zgodovini krepko v slovensko korist, vendar pa so Madžari na domačem ledu zelo motivirani. Po uvodnem porazu s Kazahstanci s 3 : 0 imajo v dvoboju s Slovenci zadnjo možnost, da ob morebitni zmagi napredujejo v elitno skupino svetovnega hokeja. Reporter bo Andrej Stare.