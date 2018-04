Issah zadel za zmago Olimpije Športni prispevki RTV SLO2 262 V polfinale pokalnega nogometnega tekmovanja so se že jeseni prebili Olimpija, Celje, Gorica in Aluminij. Aktualni prvaki, nogometaši iz Domžal, so izpadli v osmini finala, ko jih je premagala Mura, in tako ne bodo branili lanskega naslova. Olimpija je bila novembra boljša od Maribora in ga že drugo leto zapored izločila iz pokala Slovenije; Celje je bilo zelo zanesljivo boljše od Mure. Dvoboj prvega in petega moštva iz državnega prvenstva bo spremljal Ivo Milovanović.

