Flisar Johanssonu podaril voske za brke Športni prispevki Petkova popoldanska posamična tekma je v Planici vedno nekaj posebnega. Prav na njej je pred šestimi leti prvo slovensko zmago na planiški letalnici v zgodovini svetovnega pokala priskakal Robert Kranjec. Leteči Kranjčan je uspeh kasneje še enkrat ponovil. Na petkovi tekmi je navijače z zmago v preteklosti že razveselil tudi Peter Prevc. Tudi tokrat je med cilji slovenskih orlov uvrstitev na stopničke. Planiški konec tedna je za skakalce po dolgi sezoni vedno nekaj posebnega. Uživajo v izjemnem vzdušju in zberejo še zadnje moči za dolge polete. Še posebej motivirani so prav naši reprezentanti, za katere so domače tekme eden od vrhuncev sezone. Vabljeni k ogledu studijskega programa in neposrednega prenosa.