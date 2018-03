Poleta Jurija Tepeša in Roberta Kranjca Športni prispevki RTV SLO2 1204 Planiško dogajanje začenjamo v studiu z zanimivimi gosti, javljanji z vrha letalnice in iz tekmovalne vasi, ter prispevki. Po dveh serijah treninga se bodo začele kvalifikacije za petkovo posamično preizkušnjo. Na startu bo kar 13 slovenskih skakalcev, saj se bo predstavila nacionalna skupina. V njej bosta tudi dva zmagovalca tekem svetovnega pokala na letalnici, Robert Kranjec in Jurij Tepeš. Kvalifikacije bodo že prva tekmovalna serija nove Planiške sedmice, v kateri bo najboljši posameznik sedmih serij planiškega konca tedna prejel dodatno nagrado 20.000 švicarskih frankov.

Poleta Jurija Tepeša in Roberta Kranjca Športni prispevki Planiško dogajanje začenjamo v studiu z zanimivimi gosti, javljanji z vrha letalnice in iz tekmovalne vasi, ter prispevki. Po dveh serijah treninga se bodo začele kvalifikacije za petkovo posamično preizkušnjo. Na startu bo kar 13 slovenskih skakalcev, saj se bo predstavila nacionalna skupina. V njej bosta tudi dva zmagovalca tekem svetovnega pokala na letalnici, Robert Kranjec in Jurij Tepeš. Kvalifikacije bodo že prva tekmovalna serija nove Planiške sedmice, v kateri bo najboljši posameznik sedmih serij planiškega konca tedna prejel dodatno nagrado 20.000 švicarskih frankov.