Nastop zadnjih treh in podelitev lovorik najboljšim Športni prispevki RTV SLO2 27 Letalnica v Vikersundu je največja na svetu, na njej je lani Avstrijec Stefan Kraft poletel 253,5 metra. Bomo konec tedna videli nov svetovni rekord? Na letalnici Vikersundbakken so imeli doslej Slovenci veliko uspeha: Peter Prevc in Robert Kranjec sta zmagala po trikrat, kar Slovenijo uvršča med najuspešnejše države po številu najvišjih mest na tej letalnici. Vikersund bo tudi test pred zaključkom svetovnega pokala v Planici, kjer vsi pričakujemo izjemen spektakel. Reporter bo Andrej Stare.

