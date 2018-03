Nastopi Slovencev in zadnjih treh v finalu Osla Športni prispevki RTV SLO2 69 Holmenkollen velja za smučarskoskakalno Meko. Na skakalnici, velikosti 134 metrov, bo v soboto ekipna tekma. Slovenski skakalci se na tovrstnih preizkušnjah v zadnjem obdobju niso izkazali. Niso med favoriti za stopničke, toda prav na tej skakalnici so na svetovnem prvenstvu pred sedmimi leti presenetljivo osvojili 3. mesto. Norvežani so odločeni, da kot sveži olimpijski prvaki doma potrdijo status najboljše reprezentance.

