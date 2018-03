Finale ženskega šprinta v Drammnu Športni prispevki RTV SLO2 74 Tekačice in tekači so se iz Lahtija preselili v Drammen, kjer bo predzadnji sprint sezone oz. zadnji v klasični tehniki. Na tem prizorišču je Petra Majdič dosegla prvo zmago za svetovni pokal, zelo uspešna pa sta bila lani tudi brat in sestra Lampič. Anamarija je nastopila v finalu, v katerem je bila šesta, Janez pa je tekel v polfinalu. Osvojil je 11. mesto, kar je njegova najboljša uvrstitev do zdaj v svetovnem pokalu. Reporter bo Marjan Fortin.

