Finalni skoki Prevca, Semeniča, Bartola in Zajca Športni prispevki RTV SLO2 146 Skakalnica Mühlenkopf je največja med vsemi, če ne upoštevamo letalnic. Rekord je 152 metrov, lastnika pa sta Finec Ahonen in Jurij Tepeš. V Willingenu so Slovenci dosegli lepe uspehe, izstopajo pa zmaga Petra Prevca leta 2016 ter ekipni zmagi slovenske reprezentance leta 2013 in 2015. Doslej je imel med posamezniki največ uspeha Poljak Kamil Stoch s tremi zmagami. Za mnoge reprezentance je nastop v Willingenu zadnje sito pred olimpijskimi igrami v Pjongčangu. Se bomo ponovno veselili uspehov slovenskih orlov? Reporter: Andrej Stare.

