Veliki finale paralelne tekme v Stockholmu Športni prispevki RTV SLO2 449 Stockholm tretjič gosti mestno tekmo. Lani in predlani je bilo tu imenitno vzdušje, veliko gledalcev in dobra preizkušnja. V tej sezoni smo mestno tekmo videli na novega leta dan v Oslu. Zmagala sta Mikaela Shiffrin in Andre Myhrer, tudi tokrat kandidata za najvišja mesta.

Veliki finale paralelne tekme v Stockholmu Športni prispevki Stockholm tretjič gosti mestno tekmo. Lani in predlani je bilo tu imenitno vzdušje, veliko gledalcev in dobra preizkušnja. V tej sezoni smo mestno tekmo videli na novega leta dan v Oslu. Zmagala sta Mikaela Shiffrin in Andre Myhrer, tudi tokrat kandidata za najvišja mesta.