Sanjski slalom Ane Bucik Športni prispevki RTV SLO2 Alpsko kombinacijo so v Lenzerheide prestavili iz St. Moritza. To bo edina tekma v tej disciplini pred olimpijskimi igrami, pa še ta ne bo kombinacija smuka in slaloma (tako kot bo v Pjongčangu), pač pa superveleslaloma in slaloma. Doslej je bila v Lenzerheideju na sporedu ena alpska kombinacija, leta 2016 jo je dobila Wendy Holdener.

