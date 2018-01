Nastop Hadalina in Grošlja na slalomu v Schladmingu Športni prispevki RTV SLO2 Nočna tekma v Schladmingu je vrhunec slalomske sezone svetovnega pokala. 50000 navijačev, reflektorji in težka proga Planai predstavljajo enkraten oder, na katerem se najboljši slalomisti pomerijo za prestižno zmago. To je zadnji slalom pred olimpijskimi igrami. Reporter bo Urban Laurenčič.

