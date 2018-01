VSL: Nastop Slovenk v 1. vožnji Kronplatza Športni prispevki RTV SLO2 Lani je Kronplatz prvič v zgodovini gostil tekmo svetovnega pokala. Veleslalom je dobila Federica Brignone, točke pa so osvojile kar štiri Slovenke. V tej sezoni je veleslalom najboljša slovenska disciplina. Tina Robnik, Ana Drev in Meta Hrovat so v veleslalomskem seštevku uvrščene do 17. mesta. Uvrstitve so res vrhunske, čakamo le še stopničke. Reporter bo Tomaž Hudomalj.

VSL: Nastop Slovenk v 1. vožnji Kronplatza Športni prispevki Lani je Kronplatz prvič v zgodovini gostil tekmo svetovnega pokala. Veleslalom je dobila Federica Brignone, točke pa so osvojile kar štiri Slovenke. V tej sezoni je veleslalom najboljša slovenska disciplina. Tina Robnik, Ana Drev in Meta Hrovat so v veleslalomskem seštevku uvrščene do 17. mesta. Uvrstitve so res vrhunske, čakamo le še stopničke. Reporter bo Tomaž Hudomalj.