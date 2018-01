Podelitev priznanj najboljšim na ekipni tekmi skakalk Športni prispevki RTV SLO2 90 Skakalnica Kuraray bo prizorišče druge ekipne tekme deklet za točke svetovnega pokala. Na krstni preizkušnji decembra v Hinterzartnu so se kot zmagovalke v zgodovino vpisale Japonke. Ponovno so glavne favoritinje. Slovenke so v Nemčiji merile na stopničke za zmagovalke, a so ostale razočarane na petem mestu. Bo tokrat drugače?

