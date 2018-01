Odlična vožnja Feuza v Kitzbühelu Športni prispevki RTV SLO2 197 Najtežji in najatraktivnejši smuk na svetu je vsakoletni vrhunec sezone svetovnega pokala. Mišnica, strmina in prelomnica Hausberg so deli proge, ki so v desetletjih smučarskih tekmovanj v Kitzbühlu postali legendarni. Zmaga prinaša smučarsko nesmrtnost.

