Zmagovalna vožnja Svindala v Kitzbühlu Športni prispevki Pokal Hahnenkamm se začenja s četrtim superveleslalomom v tej sezoni svetovnega pokala. Doslej so smučarji v tej disciplini tekmovali v Lake Louisu, Beaver Creeku in Val Gardeni. Tekme so bile zanimive, tudi Slovenci so nastopili solidno. Kitzbühel je priložnost za novo dokazovanje.