Ponesrečen slalomski nastop Martina Čatra Športni prispevki RTV SLO2 172 Pokal Lauberhorn se začenja z drugo in s tem tudi zadnjo alpsko kombinacijo v tej sezoni svetovnega pokala. Prvo so smučarji imeli v Bormiu. Zmagal je Francoz Alexis Pinturault, Slovenci so nastopili dobro. Wengen je priložnost za novo dokazovanje. Reporter bo Urban Laurenčič.

