Shiffrinova kot po tirnicah do novega uspeha Športni prispevki RTV SLO2 Slovenija ima na ženskih slalomih v Kranjski Gori že dve zmagi. Mateja Svet je bila najboljša leta 1988, Nataša Bokal leta 1991. Letos Slovenke tako visoko verjetno ne morejo, a predvsem Ana Bucik je tudi v letošnji sezoni dokazala, da se lahko uvrsti vsaj med deset najboljših. Slovenke ta teren dobro poznajo in morda bo to njihova prednost. Reporter bo Tomaž Hudomalj.

