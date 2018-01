Nastopi Jelarja, Zajca, Prevca in Dežmana v drugi seriji Športni prispevki RTV SLO2 Boj za zlatega orla se bo na Bergislu še bolj razplamtel. Tekma v Innsbrucku je najboljšim že mnogokrat prekrižala načrte po nemškem delu. Leta 1987 je na tej skakalnici Primož Ulaga poskrbel za prvo slovensko zmago v zgodovini na novoletnih turnejah. Uspeh sta ponovila Peter Žonta leta 2004 in Peter Prevc leta 2016. Bodo naši skakalci v boju za najvišja mesta tudi tokrat? Kdo se lahko po današnji tekmi najbolj približa prestižni skupni zmagi? Ta in preostale odgovore bo dala današnja preizkušnja.

