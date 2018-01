Finalne vožnje paralelnega slaloma v Oslu Športni prispevki RTV SLO2 Mednarodna smučarska zveza si želi v koledar vključiti čim več paralelnih tekem. Preizkušnje so različne (paralelni slalom, paralelni veleslalom, mestna tekma), a ideja je ista ‒ narediti tekmo čim mikavnejšo za gledalce. Mestna tekma v Oslu na Norveškem bo združila po 16 moških in žensk, ki se bodo merili v izločilnih bojih. Dekleta bodo na Norveškem v svetovnem pokalu tekmovala prvič po letu 2006, moški so tam vsako leto (hitre discipline v Kvitfjellu).

Finalne vožnje paralelnega slaloma v Oslu Športni prispevki Mednarodna smučarska zveza si želi v koledar vključiti čim več paralelnih tekem. Preizkušnje so različne (paralelni slalom, paralelni veleslalom, mestna tekma), a ideja je ista ‒ narediti tekmo čim mikavnejšo za gledalce. Mestna tekma v Oslu na Norveškem bo združila po 16 moških in žensk, ki se bodo merili v izločilnih bojih. Dekleta bodo na Norveškem v svetovnem pokalu tekmovala prvič po letu 2006, moški so tam vsako leto (hitre discipline v Kvitfjellu).